В ЕС уточнили, на что пойдут предоставленные Украине €90 млрд

Уйвари: почти 6 из €9 млрд первого транша кредита ЕС Украине пойдут на оружие

Почти 6 млрд из €9 млрд первого транша кредита Европейского союза Украине общим объемом €90 млрд пойдут на военные нужды. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари, передает РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что ЕК рассчитывает на следующей неделе выдать Украине первый транш из программы военного финансирования на €90 млрд на 2026–2027 годы.

По словам Уйвари, первый транш планируется перечислить Киеву до конца июня текущего года. €9 млрд будут распределены следующим образом: €5,9 млрд на военную помощь и €3,2 млрд на макрофинансовую помощь.

При этом представитель ЕК не смог подтвердить слова Кос о том, что первые деньги из многомиллиардного кредита будут переведены Украине уже на следующей неделе.

22 апреля Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из общей суммы €60 млрд предназначены для закупки вооружений, а оставшиеся €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей Украины. При этом, как ожидается, обслуживать долг придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.

Зеленский отметил, что выделить средства на эти цели согласились Литва, Эстония, Бельгия и Нидерланды, а также Норвегия.

Ранее в Словакии заявили, что кредит Евросоюза Киеву на €90 млрд станет даром.