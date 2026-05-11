Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В ЕС уточнили, на что пойдут предоставленные Украине €90 млрд

Уйвари: почти 6 из €9 млрд первого транша кредита ЕС Украине пойдут на оружие
Global Look Press

Почти 6 млрд из €9 млрд первого транша кредита Европейского союза Украине общим объемом €90 млрд пойдут на военные нужды. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари, передает РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что ЕК рассчитывает на следующей неделе выдать Украине первый транш из программы военного финансирования на €90 млрд на 2026–2027 годы.

По словам Уйвари, первый транш планируется перечислить Киеву до конца июня текущего года. €9 млрд будут распределены следующим образом: €5,9 млрд на военную помощь и €3,2 млрд на макрофинансовую помощь.

При этом представитель ЕК не смог подтвердить слова Кос о том, что первые деньги из многомиллиардного кредита будут переведены Украине уже на следующей неделе.

22 апреля Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из общей суммы €60 млрд предназначены для закупки вооружений, а оставшиеся €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей Украины. При этом, как ожидается, обслуживать долг придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.

Зеленский отметил, что выделить средства на эти цели согласились Литва, Эстония, Бельгия и Нидерланды, а также Норвегия.

Ранее в Словакии заявили, что кредит Евросоюза Киеву на €90 млрд станет даром.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!