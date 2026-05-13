Во Франции поставили под сомнение психическое здоровье Трампа

Постоянная активность президента США Дональда Трампа в соцсетях ставит под сомнение его психическое здоровье. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Хотя президент США известен своей активной деятельностью в социальных сетях, темп и характер его постов в последнее время вызвали множество вопросов. Десятки сообщений, в основном видеороликов, скриншотов или карикатур, подтверждающих навязчивые идеи президента США. <…> Темп и характер его постов в последние часы шокировали многих, в то время как вопросы о его физическом и психическом здоровье множатся», — пишет СМИ.

Издание отмечает, что только в понедельник, 18 мая, Трамп опубликовал в соцсети Truth Social около 50 сообщений, все из которых были видео или скриншотами.

12 мая стало известно, что 26 мая Трамп отправится в Мэриленд на ежегодное профилактическое медицинское обследование, которое будет включать плановую проверку его здоровья.

В начале января Трамп заявил, что у него идеальное здоровье и он отлично сдал тест на когнитивные способности в третий раз подряд.

В начале мая данные опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos показали, что общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев опустился до рекордно низкого уровня за его два срока и составил 37%.

