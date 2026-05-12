Назначена дата подробного медосмотра Трампа

Трамп 26 мая отправится в Мэриленд на ежегодное медицинское обследование
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп 26 мая пройдет ежегодное профилактическое медицинское обследование. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на распространенное Белым домом сообщение.

Американский лидер посетит с этой целью Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Мэриленде. Обследование будет включать плановую оценку здоровья президента.

Вопросы о состоянии здоровья главы Белого дома время от времени возникают в период его второго президентского срока. Сам Трамп, которому в июне 2026 года исполнится 80 лет, настаивает на своем исключительном физическом и психическом здоровье и утверждает, что возраст никак не сказался на его самочувствии.

В свою очередь президент России Владимир Путин прошел ежегодное медицинское обследование в ноябре прошлого года. Глава государства рассказал, что провел в клинике почти двое суток с ночевкой. Путин заявил, что у него «слава Богу, все хорошо».

В сентябре 2025-го пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин старается каждый день заниматься спортом. Представитель Кремля признался, что иногда ему трудно понять, откуда российский лидер берет столько сил, потому что необходимо быть постоянно на пике концентрации, а на сон остается совсем немного времени.

Ранее в Госдуме заявили, что иностранные разведки не смогут измерить пульс Путина.

 
