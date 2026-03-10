В США заявили о безумии Трампа

Президент США Дональд Трамп «в буквальном смысле сошел с ума», и он должен покинуть свой пост. Об этом в соцсети X написал бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер.

Риттер прокомментировал новый пост Трампа в соцсети Truth Social, в котором американский лидер призвал президента Турции Реджепа Эрдогана поучаствовать в устранении нового духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

По его словам, сейчас «единственной защитой» американцев является 25-я поправка к Конституции США, которая позволяет передать власть вице-президенту, если действующий лидер страны не может выполнять свои обязанности по болезни или в силу других обстоятельств. Риттер отметил, что нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс должен «поступить правильно» и взять власть в стране.

«Дональд Трамп в буквальном смысле сошел с ума. Этот человек держит палец на ядерной кнопке. 25-я поправка — это наша единственная защита. Конгресс смирился с культом личности. Джей Ди Вэнс, поступи правильно», — написал Риттер.

В марте американский сенат отклонил инициативу демократов об обязательном одобрении конгресса для ведения боевых действий. Таким образом, Трамп сохранил возможность самостоятельно принимать решения, касающиеся военной операции США против Ирана.

Также в марте американский журналист Джон Харвуд написал, что нападением на Иран Трамп «демонстрирует свою умственную отсталость» и показывает, то он не обладает эмпатией и «не сочувствует чужим несчастьям». Также после атаки на Иран член Палаты представителей конгресса США Фрэнк Пэллон написал, что президент Трамп является «поджигателем войны» и «провоцирует насилие».

Ранее слова Трампа о сроках операции в Иране назвали «абсурдом».