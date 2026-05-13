Президент Украины Владимир Зеленский фотографируется рядом с украинскими солдатами, у которых на шевронах изображены нацистские символы СС, так как сам является бандеровцем. Об этом в соцсети X написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Экс-премьер прокомментировал слова польского журналиста Збигнева Парафиновича, который в эфире Rymanowski Live выразил непонимание того, почему Зеленский фотографируется рядом с украинскими солдатами, на форме которых есть нацистская символика.

«Зеленский фотографируется с украинскими солдатами, у которых на шевронах символы СС, потому что он такой же бандеровец, как и они», — отметил Миллер.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский возрождает нацизм и получает от этого процесса «огромное удовольствие». 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что западные СМИ замалчивают приверженность киевского режима «эзотерическому фашизму».

В марте американский журналист Такер Карлсон также подчеркнул, что Украина вместе с Зеленский поддерживает «настоящих нацистов».

Ранее Миллер высмеял Зеленского за «указ» о проведении парада Победы.