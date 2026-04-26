Лавров заявил об «огромном удовольствии» Зеленского от возрождения нацизма

Президент Украины Владимир Зеленский возрождает нацизм и получает от этого процесса «огромное удовольствие», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое мнение он высказал в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Нацизм снова поднимает голову. И Зеленский, ну, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», — сказал глава МИД РФ.

9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные СМИ замалчивают приверженность киевского режима «эзотерическому фашизму», боятся потревожить спячку своей аудитории тем, что либеральные власти создали на Украине некое подобие «коллективной чупакабры».

11 ноября 2025 года Лавров сказал, что Зеленский своими действиями показывает, что «он нацист», и доказательств обратного нет. В пример дипломат привел телеэфиры с украинским президентом, в которых он регулярно вручает награды бойцам нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на рукавах. Лавров подчеркнул, что уничтожение нацизма и денацификация — это непреложное условие урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в США обвинили Украину в поддержке «настоящих нацистов».

 
