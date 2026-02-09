Западные СМИ замалчивают приверженность киевского режима «эзотерическому фашизму», боятся потревожить спячку своей аудитории тем, что либеральные власти создали на Украине некое подобие «коллективной чупакабры». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший в Киеве съезд «Идеология, теория и стратегия правого движения» в своем Telegram-канале.

«На днях CNN, BBC, CBC, ZDF и прочие западные медиа упустили уникальную возможность показать своей аудитории истинную природу киевского эзотерического фашизма, по сути сатанизма» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), — сказала она.

Она уточнила, что «сходка укроэкстремистов» проходила в Киеве 7 февраля. Захарова отметила, что в зале собрался «гремучий коктейль псевдорелигиозных ухилянтов и языческих необандеровцев из состава ВСУ, ГУР и нацбатов».

На сцене была расположена репродукция картины Диего Веласкеса «Распятый Христос», а рядом находился плакат «Центурии» с символами палачей Христа - венка, меча и трех щитов римских легионеров, добавила Захарова. С противоположной же стороны была неонацистская атрибутика. По словам Захаровой, в таком «адском антураже» Христос выглядел «распятым заживо».

Ранее Захарова обвиняла Киев в проведении терактов против России.