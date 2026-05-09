Экс-премьер Польши высмеял Зеленского за «указ» о проведении парада Победы

«Указ» президента Украины Владимира Зеленского о «разрешении» проведения парада Победы в Москве выглядит смешно и напоминает поведение обиженного завхоза летнего лагеря. Об этом в соцсети X написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Экс-премьер назвал указ «беспрецедентным» и иронично отметил, что Зеленский решил, что без его разрешения «Россия могла бы не узнать, позволено ли ей устроить парад на собственной площади, в собственной столице, по случаю собственного праздника».

По словам Миллера, «следующим шагом» для Зеленского должна стать выдача разрешения Японии «на цветение сакуры», а Египту — «на открытие пирамид ровно в десять часов».

«Самое забавное, что сообщение должно было звучать угрожающе и по-государственному, а в итоге все выглядит, как заявление обиженного завхоза летнего лагеря, который нехотя бросает: «Ну ладно, можете идти на площадку, но помните, что я очень недоволен». Наполеон был прав в том, что от возвышенного до смешного один шаг», — отметил Миллер.

8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в г. Москве», в котором сказано, что 9 мая Украина «разрешает провести парад». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский пытается «подтрунивать» над Днем Победы, а России «ничье разрешение не нужно».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков также назвал указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, «цирком и клоунадой». Российский сенатор Константин Косачев также назвал указ «неуместным кривлянием».

