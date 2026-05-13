В Швеции рассказали, как Россия может проверить НАТО на прочность

Президент России Владимир Путин мог бы использовать захват шведского острова Готланд, чтобы проверить НАТО на прочность и «изучить коллективную реакцию альянса». Об этом Associated Press заявил начальник штаба обороны Швеции, генерал Микаэль Классон.

«Это вполне разумный сценарий», — считает он.

Классон заявил об этом на учениях НАТО, которые имитировали атаку на Готланд. Именно эту территорию альянс выбрал для учений, так как остров расположен в Балтийском море между Калининградом и Швецией. Издание отмечает, что после окончания Холодной войны Швеция фактически отказалась от своего военного присутствия на Готланде, однако конфликт России и Украины побудил Стокгольм пересмотреть свое военное присутствие там.

Также AP написал, что в ходе учений украинские пилоты беспилотников уничтожили шведские подразделения.

В апреле Микаэль Классон заявил, что после прекращения боевых действий на Украине Россия может перегруппироваться и перераспределить ресурсы для «военной операции» с целью восстановления Российской империи или Советского союза. Также Классон говорил, что Швеция готовится к тому, что Россия в любой момент может «испытать альянс» на прочность и взять под контроль один из островов в Балтийском море.

В феврале шведская разведка также сообщила, что ожидает в ближайшие годы усиление военной угрозы со стороны России.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин выразил готовность Москвы «как угодно» зафиксировать обязательство не атаковать ЕС.

Ранее в ЕС посчитали возможной атаку России на НАТО в ближайшие два года.

 
