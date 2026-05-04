В ЕС считают возможной атаку России на НАТО в ближайшие два года

Politico: в ЕС опасаются нападения России в ближайшие два года

Представители европейских стран считают, что в следующие два года Россия якобы может атаковать ЕС, однако единства по этой позиции в союзе и в НАТО нет. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских политиков.

Представители оборонных ведомств и законодатели опасаются, что Кремль будет рассматривать следующие два года для «проверки» НАТО на прочность, так как в это время президент США Дональд Трамп будет находиться у власти, а ЕС еще не успеет «укрепить» свой военный потенциал, отмечает издание.

«Вскоре может произойти нечто неожиданное — у России появилось окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения находятся в плачевном состоянии, и ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность», — заявил член комитета по иностранным делам Европейского парламента Мика Аалтола.

При этом один высокопоставленный дипломат НАТО и три европейских чиновника оборонных ведомств назвали сценарий наземного наступления России маловероятным. Аалтола считает, что возможен вариант, при котором Россия якобы «предпримет более целенаправленные действия» или осуществит некое «вторжение», которое может «создать двусмысленность» и посеять раздор в НАТО относительного того, соответствует ли ситуация применению пятой статьи альянса о взаимной обороне.

«Это может быть операция с использованием беспилотников, это может быть операция в Балтийском море. Это может быть что-то в Арктике, нацеленное на небольшие острова. У них есть теневой флот, который уже частично милитаризирован. Для атаки беспилотников не нужны войска, не нужно пересекать границу», — сказал Аалтола.

При этом другие представители НАТО и ЕС отметили, что «в краткосрочной перспективе» угрозы для альянса со стороны России нет.

«В настоящее время мы сохраняем нашу оценку того, что в краткосрочной перспективе нет военной угрозы для НАТО из-за участия России в [конфликте] на Украине. Это не означает, что мы не должны сохранять бдительность, поскольку Россия может неправильно рассчитать наше единство и решимость», — отметил высокопоставленный европейский представитель оборонного ведомства.

В недавнем интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Россия якобы намерена напасть на страны НАТО в ближайшие «месяцы». Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит для Москвы повода атаковать членов НАТО.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Европа намерена компенсировать «эрозию» в НАТО и поэтому объявляет Россию своим врагом. Также в конце 2025 года президент России Владимир Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать обязательство не атаковать ЕС.

