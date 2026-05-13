Путин рассказал о применении в зоне СВО комплексов с баллистическими неядерными ракетами

Подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в зоне спецоперации. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», — сказал глава государства в ходе посещения Московского института теплотехники (МИТ).

Накануне командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил Путину об успешном пуске «Сармата». По словам Каракаева, он превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Глава государства также отметил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет ее перехват.

Ранее в Кремле сообщили об отсутствии реакции США на запуск «Сармата».