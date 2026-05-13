В Кремле заявили об отсутствии реакции США на запуск «Сармата»

Песков отметил, что Россия уведомляла США о запуске «Сармата»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге об отсутствии реакции США на испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», хотя РФ уведомляла американскую сторону о пуске.

Он отметил, что для предупреждения о запуске работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой.

«Пока не слышали официальной реакции. Сам президент дал высокую оценку», — добавил Песков.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров. По его словам, «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет его перехват.

Ранее Медведев иронично поздравил Запад с испытанием «Сармата».

 
