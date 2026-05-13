В Совфеде рассказали, что Запад сделал с Украиной

Косачев: европейцы и американцы сделали Украину своим безнадежным должником
Алексей Филиппов/РИА Новости

Европейцы и американцы сделали Украину «безнадежным должником на поколения вперед», и у Киева будет «возможность познать колониализм в его истинном обличии». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

Сенатор прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который во время саммита «Африка вперед» в Найроби назвал Россию и другие страны «настоящими колонизаторами XXI века». По словам Косачева, Макрон «сваливает с больной головы на здоровую», обвиняя Россию в «колониализме», и Европе «пора ответить за разграбление целого континента». Также он обвинил Европу в колонизации Украины.

«Для России не стоял и не стоит вопрос об ограблении или эксплуатации той же Украины в качестве цели СВО, что подразумевает в своих обвинениях Макрон. С этой миссией успешно справятся европейцы и американцы, сделавшие Украину на поколения вперед своим безнадежным должником. В постсоветский период поддержка Украине со стороны России (за счет сниженных цен на энергоресурсы и других льгот) исчислялась сотнями миллиардов долларов», — отметил сенатор.

Косачев также подчеркнул, что для Армении цены на газ сегодня также «в четыре раза ниже рыночных». И теперь у лидеров Армении и Украины «будет возможность познать колониализм в его истинном обличии».

13 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что один день боевых действий обходится стране примерно в $450 миллионов.

22 апреля Евросоюз утвердил для Украины кредит на €90 млрд на 2026–2027 годы. Из этой суммы €60 млрд пойдут на закупку вооружений, а €30 млрд — на финансирование бюджетных потребностей Украины. 12 мая глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что первые выплаты Украине из нового кредита на €90 млрд потратят на закупку БПЛА.

Ранее на Западе заявили о «неловком положении» Зеленского.

 
