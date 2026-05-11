Макрон разозлился во время саммита в Найроби

Макрон накричал на участников саммита «Африка вперед» в Найроби
Президент Франции Эммануэль Макрон вышел из себя во время саммита «Африка вперед» в Найроби. Видеозапись с мероприятия доступна в соцсети X.

Инцидент произошел во время выступлений африканских спикеров, которые обсуждали политические вопросы на сцене. Французский лидер эмоционально отреагировал на шум в зале, прервал выступление и призвал участников к тишине.

На опубликованном видео слышен постоянный гул — люди громко разговаривали, не слушая ораторов. Тогда Макрон подошел к микрофону и попросил участников соблюдать тишину. Происходящее он назвал неуважением к выступающим, и предложил желающим продолжить беседы выйти в отдельные комнаты или покинуть зал.

«Извините, все! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда здесь такие люди», — крикнул Макрон со сцены.

5 мая Макрон во время визита в Армению исполнил песню известного певца Шарля Азнавура. Опубликованное СМИ видео было снято на государственном ужине в Ереване. На нем видно, как французский лидер с микрофоном в руках сидит за роялем, на котором играет армянский музыкант и композитор Ваагн Айрапетян. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал им на барабанах.

Ранее Макрон сравнил США со «слоном в комнате» и призвал отказаться от «ядерного зонтика».

 
