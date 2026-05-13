На Западе заявили о «неловком положении» Зеленского

Обвинения в адрес бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака ставят украинского лидера в неловкое положение. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Расследование коррупции поставило Зеленского в неловкое положение», — сказано в статье.

Как отмечается в публикации, это расследование «крайне неприятно» для украинского президента, который добивается вступления своей страны в Европейский союз. Одним из препятствий на пути к присоединению Украины к ЕС является повсеместная коррупция, подчеркивается в материале.

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.