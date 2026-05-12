В ЕК сообщили, на что пойдут первые выплаты по новому кредиту Украине

Каллас: первые выплаты Украине из кредита пойдут на БПЛА
Первые выплаты Украине из нового кредита на €90 млрд будут переданы на закупку БПЛА. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции, которая велась на сайте Еврокомиссии.

«Украина получит первый транш кредита в размере 90 миллиардов уже в июне. Эти средства пойдут непосредственно на дроны», - сказала она.

22 апреля Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из общей суммы €60 млрд предназначены для закупки вооружений, а оставшиеся €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей Украины. При этом, как ожидается, обслуживать долг придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.

Зеленский отметил, что выделить средства на эти цели согласились Литва, Эстония, Бельгия и Нидерланды, а также Норвегия.

Ранее стало известно, что Британия поставит в 2026 году Украине крупную партию беспилотников.

 
