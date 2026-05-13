Новый посол РФ в Польше нанес визит вежливости в МИД страны

Новый посол России в Польше Георгий Михно нанес визит вежливости в МИД Польши. Об этом сообщает российская дипмиссия.

«Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Польша Георгий Викторович Михно нанес визит вежливости заместителю министра иностранных дел Республики Польша Войцеху Зайончковскому в МИД Польши», — говорится в сообщении.

До этого президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом Российской Федерации в Польше.

Указ вступил в силу 3 марта.

С 2014 по 2025 год Сергей Андреев занимал пост посла России в Польше. В декабре 2025 года его перевели на должность посла в Словакии.

Георгий Михно родился 9 ноября 1972 года, он является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

В конце апреля премьер-министр Польши Дональд Туск опасался нападения России на страны НАТО в течение ближайших «месяцев». При этом он подчеркнул, что сейчас перед альянсом стоит вопрос о том, готово ли НАТО «политически и логистически» отреагировать на якобы возможное нападение России.

Ранее посол оценил ядерные учения Франции и Польши.