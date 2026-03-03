Путин назначил нового посла России в Польше

Президент России Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», — говорится в документе.

Указ вступил в силу 3 марта.

С 2014 по 2025 год Сергей Андреев занимал пост посла России в Польше. В декабре 2025 года его перевели на должность посла в Словакии.

В феврале Путин провел кадровые перестановки в министерстве иностранных дел России. Глава государства освободил дипломата Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу, а также уволил Георгия Борисенко с должности посла РФ в Египте и полпреда РФ при Лиге арабских государств в Каире по совместительству и назначил его замглавы МИД.

6 марта 2025 года Путин назначил Александра Дарчиева новым послом РФ в США и постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Ранее Путин принял верительные грамоты и обратился к послам западных стран.