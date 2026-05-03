Посол оценил ядерные учения Франции и Польши

Ядерные учения Франции и Польши, готовность Финляндии разместить ядерное оружие противоречат Основополагающему акту Россия-НАТО. Об этом РИА Новости заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«Хотя от целого ряда его положений, в частности, работы Совета Россия-НАТО, НАТО отказалась, от самого документа НАТО не отказывалась. И вот этот документ гласит: «Государства-члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов, и не имеет необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил», — сказал дипломат.

В конце апреля сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили проведение совместных ядерных учений под эгидой Парижа.

До этого посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что Россия озабочена новым взглядом, которого стали придерживаться западные страны по поводу роли и места ядерного оружия в мире.

Ранее физик-ядерщик заявил, что ЕС может создать свое ядерное оружие.