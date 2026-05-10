МИД Ирана предупредил о последствиях отправки в Ормуз иностранных кораблей

Присутствие в Ормузском проливе кораблей Франции, Британии и других стран для поддержки США приведет к «решительному и незамедлительному ответу» Ирана, заявил замгламы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади. Его цитирует телеканал Al Alam.

Дипломат призвал иностранные государства не усугублять ситуацию. По словам Гарибабади, прибытие кораблей в зону конфликта приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса.

До этого стало известно, что Британия готова направить в Ормузский пролив эсминец HMS Dragon. В марте этот корабль прибыл на Кипр для защиты британской авиабазы Акротири. Теперь власти страны намерены при необходимости перенаправить HMS Dragon на Ближний Восток, чтобы защитить судоходство по водному пути.

В британском минобороны подчеркнули, что задача судна будет сугубо оборонительной и направленной на повышение безопасности транзита через Ормузский пролив. Позднее планируется создать многонациональную миссию, которая будет обеспечивать бесперебойное движение судов в регионе.

Ранее СМИ узнали, как Ирану удается удерживать контроль над Ормузом.

 
