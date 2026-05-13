На Западе заявили о давлении на Зеленского через дело Ермака

Welt: обвинение в отношении Ермака можно рассматривать как атаку на Зеленского
Gleb Garanich/Reuters

Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что обвинение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) экс-главе офиса президента страны Владимира Зеленского Андрею Ермаку может свидетельствовать о давлении на самого Зеленского.

«Эти атаки на Ермака можно рассматривать как атаку на самого ... Зеленского», — отметил он.

Журналист полагает, что расследование в отношении Ермака может быть сигналом для Киева из Вашингтона с целью заключения мира с Москвой.

Накануне в НАБУ заявили, что Зеленский не фигурировал и не фигурирует в антикоррупционных расследованиях.

Как рассказал глава НАБУ Семен Кривонос, следствие проверяет другие версии относительно принадлежности того или иного имущества.

12 мая депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что НАБУ превращает президента Владимира Зеленского и бывшего главу его офиса Андрея Ермака в «отработанный материал».

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему НАБУ взялось за Ермака.

 
