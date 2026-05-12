В Госдуме отреагировали на обвинения Ермаку со стороны НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) превращает президента Владимира Зеленского и бывшего главу его офиса Андрея Ермака в «отработанный материал». Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Депутат заметил, что «хорошо осведомленный» Ермак является не просто подельником Зеленского, а его «ахиллесовой пятой». В связи с этим депутат допустил, что «приезд в гости» к Ермаку со стороны НАБУ стал «согласованным с западными кураторами перфомансом».

«Они — отработанный материал», — заявил Шеремет.

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

