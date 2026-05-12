Политолог объяснил, почему НАБУ взялось за Ермака

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал обвинение, предъявленное бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку антикоррупционными органами. По мнению эксперта, речь идет не о внутренней борьбе элит, а о целенаправленном давлении США на киевскую верхушку.

Пинчук обратил внимание, что «удары» наносятся не только по Ермаку, но и по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через бывшего пресс-секретаря Юлию Мендель, давшую интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Зеленский в настоящее время скооперирован с так называемой глобалистской Европой, а вот как раз антикоррупционные органы, которые занимаются этим расследованием, — это прямые руки Соединенных Штатов Америки, которые управляются непосредственно ФБР США», — отметил политолог.

Главная задача Вашингтона — сделать Киев более сговорчивым и одновременно ослабить влияние Евросоюза на украинское руководство, считает он.

Накануне сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Ведомство опубликовало записи, на которых обсуждалась схема. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Тем временем Мендель рассказала Карлсону, что Зеленский был готов отдать Донбасс в 2022 году.

Ранее в МИД разъяснили последствия коррупционного скандала с Ермаком для Украины и Запада.