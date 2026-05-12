Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Политолог объяснил, почему НАБУ взялось за Ермака

Политолог Пинчук: США оказывают политическое давление на Ермака и Зеленского
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал обвинение, предъявленное бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку антикоррупционными органами. По мнению эксперта, речь идет не о внутренней борьбе элит, а о целенаправленном давлении США на киевскую верхушку.

Пинчук обратил внимание, что «удары» наносятся не только по Ермаку, но и по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через бывшего пресс-секретаря Юлию Мендель, давшую интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Зеленский в настоящее время скооперирован с так называемой глобалистской Европой, а вот как раз антикоррупционные органы, которые занимаются этим расследованием, — это прямые руки Соединенных Штатов Америки, которые управляются непосредственно ФБР США», — отметил политолог.

Главная задача Вашингтона — сделать Киев более сговорчивым и одновременно ослабить влияние Евросоюза на украинское руководство, считает он.

Накануне сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Ведомство опубликовало записи, на которых обсуждалась схема. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Тем временем Мендель рассказала Карлсону, что Зеленский был готов отдать Донбасс в 2022 году.

Ранее в МИД разъяснили последствия коррупционного скандала с Ермаком для Украины и Запада.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!