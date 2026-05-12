В НАБУ заявили, что Зеленский не фигурирует в антикоррупционных расследованиях

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в антикоррупционных расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом изданию «РБК-Украина» рассказал глава НАБУ Семен Кривонос.

»[Зеленский] не фигурирует в досудебном производстве», — поделился Кривонос.

Он уточнил, что следствие проверяет другие версии относительно принадлежности того или иного имущества.

12 мая депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что НАБУ превращает президента Владимира Зеленского и бывшего главу его офиса Андрея Ермака в «отработанный материал».

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему НАБУ взялось за Ермака.