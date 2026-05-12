Трамп назвал две мировые супердержавы

Президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, что Соединенные Штаты и Китай являются двумя мировыми супердержавами. Об этом сообщает телеканал C-Span.

«Мы и Китай — две мировые супердержавы», — сказал американский лидер.

Накануне в МИД КНР заявили, что Трамп посетит республику в период с 13 по 15 мая. Лидер США приедет в Китай по приглашению главы государства Си Цзиньпина, с которым он планирует обсудить ряд вопросов, в том числе продажу Тайваню американского оружия.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что идет активная работа по подготовке визита российского лидера Владимира Путина в КНР. Он не стал уточнять даты поездки. При этом Ушаков подчеркнул, что считает нереальной возможность организации встречи Путина и Трампа в Китае.

