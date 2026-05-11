В Пекине раскрыли, когда Трамп посетит Китай

МИД КНР: Трамп посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом. Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР.

По данным внешнеполитического ведомства, глава Белого дома приедет в КНР по приглашению председателя Си Цзиньпина.

Первоначально Трамп планировал посетить Пекин 31 марта — 2 апреля, однако визит был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

До этого издание Baijiahao обратило внимание, что Россия объявила о согласовании сроков визита президента Владимира Путина в Китай вскоре после его телефонного разговора с Трампом.

В конце апреля Bloomberg писал, что в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает из-за Ирана и искусственного интеллекта (ИИ). Как говорится в публикации, лидеры стремятся стабилизировать отношения двух стран. При этом они «спешат укрепить стратегические уязвимости», связанные с иранской нефтью и ИИ.

В том же месяце пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готовит визит президента РФ Владимира Путина в Китай, сроки поездки будут объявлены синхронно представителями обеих стран.

Ранее в Китае восхитились ответом Путина на предложение Си Цзиньпина.

 
