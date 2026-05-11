Трамп рассказал, какие темы обсудит с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай

Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином продажу Тайваню американского оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Я обсужу это с председателем Си. Он хотел бы, чтобы мы перестали (продавать оружие Тайваню. — «Газета.Ru»). Мы поговорим об этом», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого в МИД КНР заявили, что Трамп посетит республику в период с 13 по 15 мая. Американский лидер приедет в Китай по приглашению главы государства Си Цзиньпина.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что идет активная работа по подготовке визита российского лидера Владимира Путина в КНР. Он не стал уточнять даты поездки. При этом Ушаков подчеркнул, что считает нереальной возможность организации встречи Путина и Трампа в Китае.

Ранее журналисты узнали, какие вопросы Трамп планирует обсудить с Си Цзиньпином.

 
