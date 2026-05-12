Трамп не нашел общего понимания с Путиным по вопросу Донбасса

Трамп: у Вашингтона и Москвы нет соглашения о принадлежности Донбасса России

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и коллегой Владимиром Путиным нет общего понимания относительно присоединения всего Донбасса к России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нет», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом президент США в очередной раз заявил, что конфликт на Украине близок к завершению.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что трехсторонние переговоры по Украине находятся на паузе, и когда они возобновятся — неизвестно. При этом он добавил, что каждая сторона сейчас знает о тех действиях, которая она должна предпринять перед следующим раундом переговоров.

Он также отмечал, что урегулирование конфликта на Украине будет стоять на месте до тех пор, пока ВСУ не покинут Донбасс.

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, контроля над Запорожской АЭС и отмены санкций, а США «в принципе» готовы на это пойти.

Ранее глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией.

 
