Глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией

Сибига: Украина не примет соглашений с уступками территории и суверенитета

Украина не примет ни одной инициативы о мирном соглашении, в котором речь идет о территориальных уступках и ограничении суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Украина не примет ни одной формулы, ни одной инициативы, где речь идет об уступках в нашей территориальной целостности и суверенитете», – сказал Сибига.

Глава МИД заявил, что подход Украины строится на устойчивом прекращении огня по текущим позициям. Это откроет путь к «более широким мирным переговорам», утверждает министр.

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, контроля над Запорожской АЭС и отмены санкций, а США «в принципе» готовы на это пойти.

Также источники рассказали изданию, что США пытаются выступить посредником в достижении соглашения о временном прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы.

