Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией

Сибига: Украина не примет соглашений с уступками территории и суверенитета
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не примет ни одной инициативы о мирном соглашении, в котором речь идет о территориальных уступках и ограничении суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Украина не примет ни одной формулы, ни одной инициативы, где речь идет об уступках в нашей территориальной целостности и суверенитете», – сказал Сибига.

Глава МИД заявил, что подход Украины строится на устойчивом прекращении огня по текущим позициям. Это откроет путь к «более широким мирным переговорам», утверждает министр.

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что Россия на переговорах требует вывода ВСУ с территории Донбасса, контроля над Запорожской АЭС и отмены санкций, а США «в принципе» готовы на это пойти.

Также источники рассказали изданию, что США пытаются выступить посредником в достижении соглашения о временном прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы.

Ранее глава МИД Украины раскрыл, без чего не получится достичь мира с Россией.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!