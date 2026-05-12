Путин встретился с главой Минэкономразвития

В Кремле прошла встреча Путина с министром экономического развития Решетниковым
Александр Астафьев/РИА Новости

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отчитался главе государства о росте экономики страны.

«У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении», — сказал Решетников.

По его словам, «это очень хорошие темпы». Министр также отметил, что по паритету покупательной способности Россия — четвертая экономика в мире. Эту позицию Россия будет будет удерживать в ближайшее время, заверил глава Минэкономразвития.

Чиновник объяснил, что российская экономика всегда развивается циклично: за периодами роста неизменно следует фаза стабилизации.

12 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у российской экономики имеется большой запас прочности. Он также подчеркнул, что экономика развивается циклично, поэтому «корректировка» является нормальным этапом развития, часто она сопровождается структурной трансформацией.

2 мая Росстат сообщал, что объем просроченной дебиторской задолженности российских компаний в январе 2026 года приблизился к 8,2 трлн рублей. В эту категорию входят долги покупателей и заказчиков, включая иностранных контрагентов, за поставленные товары и оказанные услуги. Для сравнения, в апреле 2024 года показатель составлял 6,7 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам будет сложнее получить кредиты.

 
