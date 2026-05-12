Новак назвал корректировку экономики после бурного роста нормальным этапом развития

Новак: у российской экономики большой запас прочности
Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Ведомостям» заявил, что у российской экономики имеется большой запас прочности.

По словам Новака, экономика развивается циклично, поэтому «корректировка» является нормальным этапом развития, часто она сопровождается структурной трансформацией.

«Это нормальный этап для экономики. Важно особенное внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к сбалансированному экономическому росту», — отметил вице-премьер.

2 мая Росстат сообщал, что объем просроченной дебиторской задолженности российских компаний в январе 2026 года приблизился к 8,2 трлн рублей.

В эту категорию входят долги покупателей и заказчиков, включая иностранных контрагентов, за поставленные товары и оказанные услуги. Для сравнения, в апреле 2024 года показатель составлял 6,7 трлн рублей.

На этом фоне банки и микрофинансовые организации стали чаще продавать просроченные долги граждан коллекторам. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по взаимодействию с инвесторами и связям с общественностью финансового холдинга «НИРУМ» Виктория Кузьмина.

Ранее сообщалось, что россиянам будет сложнее получить кредиты.

 
