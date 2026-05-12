Учительница Путина рассказала, каким он был в школе

Учительница президента России Владимира Путина Вера Дмитриевна Гуревич рассказала, что он был самым сильным мальчишкой в школе. Ее слова приводит Первый канал.

«Он всегда был сильным. Я бы даже сказала, пожалуй, во всей нашей школе он был самым сильным мальчишкой. Никто бы с ним никогда не посмел связываться», — сказала она.

Педагог также рассказала, что отец будущего президента Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал сына: был требователен и хотел видеть сына всегда впереди. По воспоминаниям Гуревич, родители российского лидера были очень гостеприимными и хлебосольными людьми.

Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить. Как рассказал накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ей была организована культурная программа. В частности, педагог посетила Галерею Шилова, были и другие экскурсии. После российский лидер отужинал со своей учительницей в резиденции в Кремле.

Путин лично заехал на Арбат за своей учительницей. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, жителем Сочи. Они поприветствовали друг друга, добавил Песков.

