Путин отужинал в Кремле со своей учительницей Гуревич

Песков: Путин в Кремле отужинал со своей учительницей Верой Гуревич

Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич посетить парад Победы в Москве, а затем погостить. В понедельник они отужинали в Кремле, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По приглашению президента — ее ученика — она осталась в Москве, ей была организована культурная программа. В частности, она посетила Галерею Шилова, другие экскурсии были», — сказал он.

Песков добавил, что ужин прошел в резиденции президента.

Вере Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе.

В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена. С того времени она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда.

Среди прочего Гуревич является автором мемуаров о школьных годах президента, которые называются «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

В прошлом году она также была гостьей парада Победы.

