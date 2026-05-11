Путин сам заехал за своей учительницей на Арбат

Песков: Путин заехал за своей учительницей Гуревич на Арбат

Президент России Владимир Путин лично заехал на Арбат за своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин решил за ней заехать в гостиницу, где она жила. Это одна из гостиниц на Арбате. Президент сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, жителем Сочи. Они поприветствовали друг друга», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что имеются очень ограниченные любительские съемки этих моментов, их опубликует Кремль.

Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить. Песков рассказывал, что ей была организована культурная программа. В частности, педагог посетила Галерею Шилова, были и другие экскурсии. После российский лидер отужинал со своей учительницей в резиденции в Кремле.

Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. В 2025 году она также была гостьей парада Победы.

