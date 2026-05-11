Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Путин сам заехал за своей учительницей на Арбат

Песков: Путин заехал за своей учительницей Гуревич на Арбат
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин лично заехал на Арбат за своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин решил за ней заехать в гостиницу, где она жила. Это одна из гостиниц на Арбате. Президент сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, жителем Сочи. Они поприветствовали друг друга», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что имеются очень ограниченные любительские съемки этих моментов, их опубликует Кремль.

Путин пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить. Песков рассказывал, что ей была организована культурная программа. В частности, педагог посетила Галерею Шилова, были и другие экскурсии. После российский лидер отужинал со своей учительницей в резиденции в Кремле.

Гуревич сейчас 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. В 2025 году она также была гостьей парада Победы.

Ранее Путин рассказал о деликатесе, который готовил его отец.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!