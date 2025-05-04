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Путин рассказал о деликатесе, который готовил его отец

Путин: отец любил готовить маринованную корюшку
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину о «питерском деликатесе», маринованной корюшке, которую готовил его отец Владимир Спиридонович Путин.

«Он вообще любил покашеварить немножко. Студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский», — сказал российский лидер.

Президент рассказал о своем отце в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия». Полностью картина выйдет на «Россия 1» 4 мая в 21:00.

До этого Путин продемонстрировал, что хранится в его холодильнике и на столе в кремлевской квартире. На кадрах фильма российский лидер достает из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки.

На столе в квартире лежат фрукты, мед, мельницы для специй, а также соевый соус и стопка бумажных салфеток. Рядом с рабочими папками с документами на полке у зеркала стоит икона Спаса Нерукотворного.

Кроме того Путин рассказал, что получил в подарок от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко шоколад. Коробка с шоколадом стояла на кухне президента в его квартире в Московском Кремле.

Ранее Путин рассказал о коварстве Запада.

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