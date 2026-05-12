ТАСС подсчитал, что Ермаку не хватит двух веков, чтобы заработать на выплату залога

Сумма залога, которую украинская прокуратура намерена запросить в суде в отношении экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, равна его заработку в этой должности за 220 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из декларации о доходах Ермака.

По информации агентства, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины попросила суд заключить под стражу Ермака с правом выхода на свободу под залог в размере 180 млн гривен ($4,1 млн).

Согласно декларации, зарплата Ермака за 11 месяцев в должности главы офиса президента Украины составила 747 468 гривен (около $17 тысяч). Таким образом, если бы Ермак откладывал всю свою зарплату и жил на другие доходы, ему бы потребовалось 220 лет, чтобы скопить нужную сумму, подсчитали в ТАСС.

11 мая сотрудники НАБУ и САП предъявили Андрею Ермаку обвинение в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась преступная схема, а также переписку подозреваемого с дизайнером о проекте дома.

Как рассказал адвокат Андрей Фомин, дело Ермака занимает 16 томов по 250 страниц каждый, что требует дополнительного времени на ознакомление. Сам экс-глава офиса президента Украины отрицает свою вину. Он назвал безосновательными обвинения НАБУ и призвал к честному следствию.

