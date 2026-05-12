Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

ТАСС подсчитал, что Ермаку не хватит двух веков, чтобы заработать на выплату залога

ТАСС: Ермаку надо 220 лет отработать главой офиса Зеленского для выплаты залога
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Сумма залога, которую украинская прокуратура намерена запросить в суде в отношении экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, равна его заработку в этой должности за 220 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из декларации о доходах Ермака.

По информации агентства, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины попросила суд заключить под стражу Ермака с правом выхода на свободу под залог в размере 180 млн гривен ($4,1 млн).

Согласно декларации, зарплата Ермака за 11 месяцев в должности главы офиса президента Украины составила 747 468 гривен (около $17 тысяч). Таким образом, если бы Ермак откладывал всю свою зарплату и жил на другие доходы, ему бы потребовалось 220 лет, чтобы скопить нужную сумму, подсчитали в ТАСС.

11 мая сотрудники НАБУ и САП предъявили Андрею Ермаку обвинение в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась преступная схема, а также переписку подозреваемого с дизайнером о проекте дома.

Как рассказал адвокат Андрей Фомин, дело Ермака занимает 16 томов по 250 страниц каждый, что требует дополнительного времени на ознакомление. Сам экс-глава офиса президента Украины отрицает свою вину. Он назвал безосновательными обвинения НАБУ и призвал к честному следствию.

Ранее политолог объяснил, почему НАБУ взялось за Ермака.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!