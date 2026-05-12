Ермак прокомментировал выдвинутые НАБУ обвинения

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что предъявленное ему подозрение со стороны НАБУ связано с «публичным давлением на правоохранительные органы». Такой ответ он предоставил на письменный запрос издания LB.

«В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять в отношении меня конкретные процессуальные решения», — указал Ермак.

Он сообщил, что вместе с адвокатами изучает материалы дела. Экс-глава офиса Зеленского подчеркнул, что считает обвинения безосновательными. В связи с этим политик отметил, что «следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния».

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отреагировали на обвинения Ермаку со стороны НАБУ.