Глава МИД Украины раскрыл, без чего не получится достичь мира с Россией

Без участия Соединенных Штатов в мирном процессе добиться соглашения между Украиной и Россией «невозможно». С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Андрей Сибига, чьи слова приводит «Европейская правда».

Министр подчеркнул, что не верит в возможность мирного урегулирования конфликта без участия Вашингтона.

«Это невозможно. Нам нужно их [Соединенных Штатов] участие, но также параллельно нам нужно их влияние и давление на Россию. Я считаю, что важно признать это», – сказал Сибига.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США остаются в дипломатическом процессе по Украине и намерены закончить конфликт.

В тот же день газета Berliner Zeitung отметила, что президенту США Дональду Трампу нужен «внешнеполитический успех», и поэтому он может попытаться урегулировать украинский конфликта и надавить на Киев.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь отмечал, что конфликт на Украине близится к своему финалу.

До этого глава МИД Финляндии заявила, что Россия действительно стремится к переговорам.

 
