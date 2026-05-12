В США рассказали, получится ли у Трампа убедить американцев в победе над Ираном

Ветеран КМП США Джозеф: Трамп объявит войну в Иране выигранной
Chris Jackson/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп объявит войну в Иране выигранной, однако для него и республиканцев представить американцам конфликт как нечто позитивное будет «практически невозможно». Об этом в статье для The Hill написал служивший в Ираке ветеран корпуса морской пехоты США (КМП США) Джослин Джозеф.

По его словам, американцы не увидят, как морские пехотинцы США будут «размахивать» иранским флагом с крыши парламента страны, или как представители Тегерана подписывают акт о капитуляции «на палубе американского военного корабля». И поэтому поверить в победу им будет сложно.

«Трамп, будучи Трампом, объявит войну выигранной. И республиканцам придётся убедить крайне разочарованное американское население в том, что всё это стоило того и будет стоить того ещё долгие годы. Что практически невозможно. <…> Трамп будет утверждать, что такой был план с самого начала, и большинство сенаторов-республиканцев, представителей, кандидатов в Конгресс, экспертов на кабельных новостных каналах, подкастеров и влиятельных лиц попытаются убедить нас в этом», — отметил Джозеф.

Он добавил, что на фоне войны в Иране перспективы промежуточных выборов для республиканцев «выглядят не слишком радужными», и многим представителям партии приходится выбирать между «защитой интересов народа и поддержкой Трампа».

В начале мая совместный опрос The Washington Post, ABC News и Ipsos показал, что общий рейтинг Трампа среди американцев опустился до рекордно низкого уровня за два срока нахождения его у власти и составил 37%. А рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордных 62%.

5 мая Трамп выразил уверенность в том, что Тегерану придутся заключить с Вашингтоном «правильную сделку». 12 мая портал Axios заявил, что Трамп может возобновить военные действия против Ирана.

Ранее в Иране назвали свой план урегулирования конфликта безальтернативным.

 
