Трамп заявил, что США в любом случае победят в конфликте с Ираном

Тегерану придется заключить с Вашингтоном «правильную сделку», в противном случае американская сторона «очень легко» одержит победу в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом в ходе интервью с радиоведущим Хью Хьюиттом, запись которого опубликована на его YouTube-канале, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам хозяина Белого дома, американцы победят в любом случае.

«Мы либо заключим правильную сделку, либо победим очень легко <...>. Сегодня мы вывели из строя восемь их (Ирана. — «Газета.Ru») кораблей. Теперь им приходится пользоваться этими маленькими быстрыми катерами, очень дешевыми», — сказал глава государства.

Как утверждает Трамп, США с военной точки зрения «уже добились победы» в конфликте с Ираном. Он подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет принимать меры, чтобы у Тегерана не появилось ядерного оружия.

4 мая хозяин Белого дома пригрозил, что иранцы будут «стерты с лица земли», если атакуют американские корабли в Ормузском проливе.

В конце апреля президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи. Он обратил внимание, что жители Ирана в настоящее время мужественно и героически борются за свой суверенитет. Российский лидер выразил надежду, что страна пройдет период испытаний и на Ближнем Востоке наступит мир.

Ранее Трамп счел неприемлемым план Ирана по урегулированию конфликта с США.