Москалькова рассказала Путину о возвращении в Россию детей с Украины

Москалькова: Украина передала в Россию семь детей для воссоединения с семьями

Украина передала Российской Федерации семерых детей, чтобы они могли воссоединиться с членами семей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По ее словам, в общей сложности на Украину для воссоединения семей российской стороной передано около 20 детей, и это только по линии уполномоченного по правам человека.

В Россию же детей вернулось значительно меньше, всего семь человек. В основном передевали пожилых родителей, которые остались на Украине, а их семьи были на российской территории, уточнила омбудсмен.

Также Москалькова сообщила, что Россия вернула из украинского плена уже более 3,7 тыс. военнослужащих.

До этого сообщалось, что представители Международного комитета Красного Креста посетили восемь тысяч военнопленных в России и на Украине с февраля 2022 года — с начала специальной военной операции.

Ранее возвращенные в Россию военные рассказали о насилии в украинском плену.