Россия вернула из украинского плена уже более 3,7 тыс. военнослужащих. Об этом говорится в материалах к встрече уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию ведет телеканал «Россия 1».

Кроме того, аппарат омбудсмена установил судьбу 9083 российских бойцов.

24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». Как рассказали в Министерстве обороны России, вернувшиеся военные сначала находились в Белоруссии, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Вечером в тот же день самолет Ил-76МД, который транспортировал освобожденных бойцов, приземлился в Московской области.

Предыдущий обмен состоялся 11 апреля: тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военнослужащих, и столько же человек было передано украинской стороне. Кроме того, Россия вернула всех граждан, захваченных вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Посредническую роль в гуманитарной части процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.