Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Москалькова назвала число вернувшихся из украинского плена российских бойцов

Москалькова: Россия вернула из плена уже 3,7 тысячи бойцов
Максим Блинов/РИА Новости

Россия вернула из украинского плена уже более 3,7 тыс. военнослужащих. Об этом говорится в материалах к встрече уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию ведет телеканал «Россия 1».

Кроме того, аппарат омбудсмена установил судьбу 9083 российских бойцов.

24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». Как рассказали в Министерстве обороны России, вернувшиеся военные сначала находились в Белоруссии, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Вечером в тот же день самолет Ил-76МД, который транспортировал освобожденных бойцов, приземлился в Московской области.

Предыдущий обмен состоялся 11 апреля: тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военнослужащих, и столько же человек было передано украинской стороне. Кроме того, Россия вернула всех граждан, захваченных вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Посредническую роль в гуманитарной части процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!