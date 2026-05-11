Названо число пленных в РФ и на Украине, которых посетил Красный Крест с начала СВО

РИА Новости: представители МККК посетили 8 тысяч военнопленных с 2022 года
Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили восемь тысяч военнопленных в России и на Украине с февраля 2022 года. Об этом заявила РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.

По ее словам, сотрудники Красного Креста на регулярной основе посещают военнопленных по обе стороны фронта. Но преимущественно это российские пленные на Украине, уточнила Машлаб.

До этого российские военные, вернувшиеся на Родину в рамках обмена, поделились тяготами пребывания в украинском плену. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, многие бойцы рассказывали о насилии, которое применяли к ним в плену.

В частности, боец из Бурятии с позывным «Гера» сообщил, что его били битой и пытали электрошокером из-за его национальности. Украинские надзиратели фотографировали происходящее на мобильные телефоны и гордились, что «поймали бурята». Другие военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, говорили, что им не давали еду и воду.

Ранее Москалькова заявила о переговорах с Украиной по военнопленным.

 
