Мендель раскрыла отношение Зеленского к женщинам

Мендель: Зеленский никогда не считал женщин равными себе, даже свою жену

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер не воспринимал женщин как равных себе, даже свою супругу Елену. Об этом она рассказала в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Не знаю, сохранила ли она до сих пор то положительное влияние на него, которое оказывала раньше, но Зеленский никогда не считал женщин равными себе. Он уважает свою женщину, но не так, будто она ему ровня», — рассказала Мендель.

Она также вспомнила, как один из коллег Зеленского из студии «Квартал 95» рассказал забавную историю о том, как Елена восемь лет добивалась его внимания. Хотя президент улыбался во время рассказа, Мендель считает, что в этой ситуации не было ничего смешного.

До этого Мендель заявила, что на аудиозаписях, связанных с квартирой бизнесмена Тимура Миндича, могут быть слышны голоса людей из ближайшего окружения власти в Киеве — в том числе, как утверждается, голос первой леди.

Ранее Мендель рассказала, как Зеленский «готовился» к интервью в туалете.