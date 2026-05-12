Конец пребывания на своем посту премьер-министра Великобритании Кира Стармера близок и является вопросом времени. Об этом в статье для газеты Guardian написала журналистка Фрэнсис Райан.

По ее словам, сейчас Стармер очень непопулярен, и, согласно последнему опросу YouGov, лишь 19% населения относятся к нему положительно. Райан также считает, что время его правления стало «трагедией упущенных возможностей».

«Попытка свергнуть Стармера кажется одновременно необходимой и бессмысленной. Его премьерство, по любому определению, было трагедией упущенных возможностей, когда подавляющее большинство было растрачено из-за последовательных скандалов, сдвига вправо в вопросах иммиграции и льгот и плохого информирования о реальной эффективной политике», — отметила она.

По словам Райан, причина провала правительства Стармера заключается в отказе сделать все необходимое для решения «глубоко укоренившихся проблем», которые стоят перед страной. Она отметила, что сейчас Великобритании нужны «глубокие экономические перемены», на которые Стармер не идет.

10 мая Стармер заявил, что продолжит возглавлять правительство в ближайшие годы, несмотря на призывы уйти в отставку.

11 мая стало известно, что несколько младших членов кабинета министров Великобритании подали в отставку, требуя ухода Стармера.

Также 11 мая спецпредставитель президента России по Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер может покинуть свой пост уже на следующей неделе.

Ранее в Британии министры заявили Стармеру об «окончании игры» для него.