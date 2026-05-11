Четверо членов британского правительства подали в отставку, потребовав ухода Стармера

Несколько младших членов кабинета министров Великобритании подали в отставку, требуя ухода с поста премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Sky News.

Об отставке объявили личный парламентский секретарь министра по вопросам окружающей среды Том Ратленд, личный помощник министра здравоохранения Джо Моррис, личный секретарь министра юстиции Мелани Уорд и помощник при кабинете министров Наушаба Хан.

Все они потребовали от Стармера уйти, чтобы вернуть потерпевшей поражение на местных выборах Лейбористской партии доверие избирателей.

По информации источников телеканала, за отставку премьер-министра выступают также министр обороны Джон Хили и министр внутренних дел Иветт Купер. Они считают, что Стармер потерял в партии всякий авторитет.

11 мая глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер может уйти со своего поста уже на следующей неделе.

Ранее Захарова предложила вызвать правительству Стармера санитаров.

 
