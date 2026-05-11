Дмитриев заявил, что Стармер может уйти в отставку на следующей неделе
Премьер Великобритании Кир Стармер может уйти со своего поста уже на следующей неделе. Об этом в социальной сети Х заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Как я и предсказывал, депутаты-лейбористы и некоторые члены кабмина отвернулись от Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Отставка Стармера намечена на следующую неделю», — написал руководитель РФПИ.

Дмитриев обратил внимание на свою апрельскую публикацию, где спрогнозировал отставку премьера Британии в мае в связи с тем, что от него отвернутся члены кабмина и депутаты-лейбористы после поражения на местных выборах.

8 февраля Стармер заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным газеты Daily Mail, экс-дипломат делился конфиденциальными сведениями с Эпштейном, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

5 февраля сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера.

Ранее Дмитриев призвал готовиться к празднованию предстоящей отставки премьера Британии.

 
