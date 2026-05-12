США готовятся разместить новые военные базы в Гренландии

США в последние месяцы активно ведут секретные переговоры с Данией о расширении своего военного присутствия в Гренландии. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями.

По данным журналистов, Соединенные Штаты хотят открыть три новые базы на юге острова.

Чиновники Белого дома рассказали «Би-би-си», что администрация президента США Дональда Трампа настроена очень оптимистично, и переговоры движутся в правильном направлении.

Дания ранее выразила готовность обсудить размещение дополнительных американских военных баз на территории Гренландии. МИД королевства подтвердил, что переговоры с США ведутся, однако там не захотели пока вдаваться в подробности.

По словам чиновников, новые базы будут находиться на юге датского острова и в первую очередь будут сосредоточены на наблюдении «за потенциальной российской и китайской морской деятельностью» в районе северной Атлантики между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

В январе Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее сообщалось, что гренландцам предлагают $200 тыс. за подпись петиции о присоединении к США.

 
