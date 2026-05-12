Евросоюзу для налаживания отношений с Россией необходимо уволить Каю Каллас с поста представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

По его словам, глава европейской дипломатии поставила перед собой цель войны — раскол России на множество более мелких государств. Поэтому, если Европейский союз хочет восстановить дипломатические связи с Россией и положить конец войне, он должен избавиться от Каллас и назначить нового главу внешнеполитического ведомства.

11 мая Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Глава евродипломатии напомнила о своей карьере в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах.

9 мая президент РФ Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Ранее Захарова одним словом ответила Каллас на желание участвовать в переговорах с Россией.