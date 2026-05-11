Захарова одним словом ответила Каллас на желание участвовать в переговорах с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что глава евродипломатии Кая Каллас допускает свое участие в качестве переговорщика в будущем диалоге с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

«Зря», — кратко ответила дипломат.

До этого Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза (ЕС) в будущем диалоге с Россией. Глава евродипломатии напомнила о своей карьере в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах.

9 мая президент РФ Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Ранее Каллас оценила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика по Украине.